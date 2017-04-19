Роналду - первый игрок, забивший 100 мячей в Лиге чемпионов

Оформив хет-трик в ворота «Баварии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, нападающий «Реала» Криштиану Роналду, первым из игроков в истории преодолел гроссмейстерскую отметку в 100 забитых мячей в самом престижном клубном турнире Европы.

Также у португальца имеется один гол в квалификационном раунде Лиги чемпионов, что в сумме дает ему 101 забитый мяч.

Напомним, что ранее Роналду стал первым футболистом, забившим 100 мячей в еврокубках.