Роналду - первый игрок, забивший 100 мячей в Лиге чемпионов
Сегодня, 00:26 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Оформив хет-трик в ворота «Баварии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, нападающий «Реала» Криштиану Роналду, первым из игроков в истории преодолел гроссмейстерскую отметку в 100 забитых мячей в самом престижном клубном турнире Европы.
Также у португальца имеется один гол в квалификационном раунде Лиги чемпионов, что в сумме дает ему 101 забитый мяч.
Напомним, что ранее Роналду стал первым футболистом, забившим 100 мячей в еврокубках.
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Криштиану вообще во всем Первый.
А все потому что он лучший.
Новых побед тебе Криштиану Роналду!