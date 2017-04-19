Новым спортивным директором «Милана» стал экс-скаут «Интера»
Сегодня, 17:14 | Источник: ФК "Милан" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Милана» сообщает о том, что новым техническим директором клуба стал Массимиллиано Мирабелли. Он же будет выполнять функции спортивного директора «россонери».
Ранее Мирабелли работал главным скаутом другого миланского клуба - «Интера». Среди его подписаний в «нерадзурри» значатся следующие игроки: Джейсон Мурильо, Иван Перишич, Габриэль Барбоса и Марсело Брозович.
Напомним, что на прошлой неделе была официально завершена продажа «Милана» китайским инвесторам.
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Лучше Галлиани он быть не может конечно но буду верить что не ударит в грязь лицом.