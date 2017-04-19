Новым спортивным директором «Милана» стал экс-скаут «Интера»

Пресс-служба «Милана» сообщает о том, что новым техническим директором клуба стал Массимиллиано Мирабелли. Он же будет выполнять функции спортивного директора «россонери».

Ранее Мирабелли работал главным скаутом другого миланского клуба - «Интера». Среди его подписаний в «нерадзурри» значатся следующие игроки: Джейсон Мурильо, Иван Перишич, Габриэль Барбоса и Марсело Брозович.

Напомним, что на прошлой неделе была официально завершена продажа «Милана» китайским инвесторам.