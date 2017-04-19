«Барселона» впервые в сезоне не забила в первом тайме домашнего матча в Лиге чемпионов
Сегодня, 22:44 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Антон Белюсь
Первый тайм ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом» - первый случай, когда «сине-гранатовые», играя на своем поле в Лиге чемпионов в текущем сезоне, не сумели взломать оборону соперника в первом тайме.
Первый тайм поединка завершился при счете 0:0, при этом каталонцы нанесли лишь 1 удар в створ ворот «бьянконери».
Напомним, что «Барселоне» необходимо забить во втором тайме минимум трижды, чтобы иметь шансы на выход в полуфинал турнира.
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