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«Барселона» - «Ювентус»: стартовые составы

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017
Сегодня, 20:50 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом». 

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Суарес, Месси, Неймар.

«Ювентус»: Буффон, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Игуаин, Манджукич.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в первом матче между командами победу одержали туринцы.

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