«Барселона» - «Ювентус»: стартовые составы
Сегодня, 20:50 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом».
«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Суарес, Месси, Неймар.
«Ювентус»: Буффон, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Игуаин, Манджукич.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в первом матче между командами победу одержали туринцы.
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Как информирует Don Balon, лидеры действующего чемпиона Испании пообещали своему наставнику, что в среду они будут готовы полностью отдаться на поле ради достижения необходимого результата.
Однако в ответ игроки потребовали от 46-летнего специалиста гарантировать им, что он откажется от экспериментов на ближайшие два матча команды, в которых "сине-гранатовые" сыграют против "Ювентуса" и мадридского "Реала".
В частности, игроки "Барсы" не хотят, чтобы в этих поединках принимали участие Жереми Матье и Андре Гомеш.
Ждем идеального футбола.
Успехов командам.