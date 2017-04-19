«Барселона» - «Ювентус»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом».

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Суарес, Месси, Неймар.

«Ювентус»: Буффон, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Игуаин, Манджукич.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в первом матче между командами победу одержали туринцы.