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«Монако» - «Боруссия» Дортмунд: стартовые составы

Матч: МонакоМонако-:-БоруссияБоруссия
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:54 | Источник: Твиттер ФК "Монако" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Монако» и дортмундской «Боруссией». 

«Монако»: Субашич, Глик, Жемерсон, Туре, Менди, Бакайоко, Моутиньо, Силва, Лемар, Мбаппе, Фалькао.

«Боруссия» Дортмунд: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Геррейру, Вайгль, Шахин, Дурм, Кагава, Ройс, Обамеянг.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в первом матче между командами победу одержали монегаски.

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