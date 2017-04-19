«Монако» - «Боруссия» Дортмунд: стартовые составы
Сегодня, 20:54 | Источник: Твиттер ФК "Монако" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Монако» и дортмундской «Боруссией».
«Монако»: Субашич, Глик, Жемерсон, Туре, Менди, Бакайоко, Моутиньо, Силва, Лемар, Мбаппе, Фалькао.
«Боруссия» Дортмунд: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Геррейру, Вайгль, Шахин, Дурм, Кагава, Ройс, Обамеянг.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в первом матче между командами победу одержали монегаски.
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