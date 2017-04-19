Судьба чемпионского титула Бразилии решилась спустя 30 лет

«Спорт Ресифи» официально признан чемпионом Бразилии 1987 года, спустя 30 лет судебных тяжб.

Дело в том, что в 1987 году в чемпионате Бразилии случился раскол, в результате чего в стране одновременно проводилось два турнира: «Фламенго» - нынешний клуб экс-полузащитника «Спартака» Ромуло, победил в первенстве, организованном рядом бразильских клубов, в то время как «Спорт Ресифи» взял верх в чемпионате, организованном Конфедерацией футбола Бразилии. Тогда «Фламенго» было предложено провести финальный матч со «Спорт Ресифи», в котором был бы определен абсолютный чемпион страны, однако клуб из Рио-де-Жанейро отказался от данного предложения.

Ясности в данном вопросе не было 30 лет: обе команды называли себя чемпионами, однако накануне верховный суд Бразилии признал «Спорт Ресифи» официальным чемпионом Бразилии 1987 года.