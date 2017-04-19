«Лион» и «Бешикташ» условно отстранены от еврокубков
Сегодня, 20:00 | Источник: fanatik.com.tr | Редакция: Антон Белюсь
«Лион» и «Бешикташ» могут быть отстранены от участия в клубных турнирах под эгидой УЕФА на один сезон из-за беспорядков во время первого четвертьфинального матча Лиги Европы между командами.
Клубам назначен двухлетний испытательный срок. Иначе говоря, в случае повторного нарушения в течение ближайших двух лет, клубы будут вынуждены один сезон провести без еврокубков.
Кроме того, французский и турецкий клубы оштрафованы на 100 тысяч евро каждый.
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В крайнем случае можно было лишить оба клуба зрителей.
Безопасность до матча и во время его никак не обеспечивалась.
Французам еще аукнется такая потрясающая неорганизованность.