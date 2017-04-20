Буффон: «Не думал, что получится не пропустить в Барселоне»
Сегодня, 01:27 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Павел Молочный
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подвёл итоги противостояния с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов после ответного матча, завершившегося ничьей (0:0):
«Мы очень рады выходу в полуфинал. „Ювентус“ продемонстрировал стойкость и характер. Наша команда набирается опыта и чувствует себя уверенно в матчах с любым соперником. После домашней победы со счётом 3:0, я был уверен, что наши шансы очень высоки. Однако не думал, что получится не пропустить в гостях у „Барселоны“. Но мы не позволили забить им второй раз кряду, и это говорит о многом».
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