Ройс вышел на третье место по количеству голов в Лиге чемпионов среди немцев
Вчера, 23:20 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Антон Белюсь
Поразив ворота «Монако» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс записал на свой счет 16 гол в карьере в рамках данного турнира.
Таким образом, 27-летний футболист догнал по этому показателю бывшего полузащитника «Байера», «Баварии» и «Челси» Михаэля Баллака и делит с ним третье место в списке лучших немецких бомбардиров ЛЧ.
Чаще в данном турнире забивали лишь следующие уроженцы Германии: нападающий «Баварии» Томас Мюллер (39 голов) и экс-форвард мюнхенского клуба Марио Гомес (26 точных ударов), который нынче выступает за «Вольфсбург».
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