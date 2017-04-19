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Ройс вышел на третье место по количеству голов в Лиге чемпионов среди немцев

Матч: МонакоМонако3 : 1БоруссияБоруссия
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Ройс Марко
Вчера, 23:20 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Антон Белюсь

Поразив ворота «Монако» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс записал на свой счет 16 гол в карьере в рамках данного турнира.

Таким образом, 27-летний футболист догнал по этому показателю бывшего полузащитника «Байера», «Баварии» и «Челси» Михаэля Баллака и делит с ним третье место в списке лучших немецких бомбардиров ЛЧ.

Чаще в данном турнире забивали лишь следующие уроженцы Германии: нападающий «Баварии» Томас Мюллер (39 голов) и экс-форвард мюнхенского клуба Марио Гомес (26 точных ударов), который нынче выступает за «Вольфсбург».

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