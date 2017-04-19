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Ривалдо - 45 лет

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Бразилия, Барселона, Ривалдо
Сегодня, 20:48 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

Сегодня свой 45-й день рождения справляет легендарный бразильский нападающий Ривалдо.

Чемпион мира (2002), победитель Кубка Америки (1999), победитель Лиги чемпионов (2002/03), двукратный чемпион Испании (1997/98, 1998/99) - далеко не полный список достижений футболиста, который за свою карьеру успел поиграть в 14 клубах, но в основном запомнился болельщикам в мире игрой за «Барселону» и сборную Бразилии.

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