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Мбаппе установил уникальное достижение, забив «Боруссии»

Матч: МонакоМонако2 : 1БоруссияБоруссия
Идет второй тайм
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Мбаппе Килиан
Сегодня, 22:03 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Антон Белюсь

Открыв счет в самом начале ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», нападающий «Монако» Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться в каждом из своих первых четырех поединков на стадии плей-офф в самом престижном клубном турнире Европы.

18-летний француз забивал в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», а также дважды огорчил «Боруссию» в первом матче 1/4 финала турнира.

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