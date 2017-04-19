Мбаппе установил уникальное достижение, забив «Боруссии»
Сегодня, 22:03 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Антон Белюсь
Открыв счет в самом начале ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», нападающий «Монако» Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться в каждом из своих первых четырех поединков на стадии плей-офф в самом престижном клубном турнире Европы.
18-летний француз забивал в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», а также дважды огорчил «Боруссию» в первом матче 1/4 финала турнира.
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Реал Мадрид.
Красавчик, так держать.
Если "Монако" пройдет в полуфинал, желаю ему не попасть на "Ювентус".
Правда "Ювентус" сам еще не вышел в следующий круг, все таки с "Барселоной" играет.