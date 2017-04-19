Месси вышел на третье место по количеству матчей за «Барселону» в Лиге чемпионов

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса» стал 115-м для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в самом престижном клубном турнире Европы.

Таким образом, аргентинец догнал бывшего капитана «блаугранас» Карлеса Пуйоля по количеству игр за каталонский клуб в Лиге чемпионов и делит с ним третье место в списке главных гвардейцев «сине-гранатовых» в турнире.

Рекордсменом в данной статистической категории является экс-хавбек клуба Хави, на счету которого 151 поединок. Следом расположился нынешний капитан «сине-гранатовых» Андрес Иньеста - 122 игры.