«Борнмут» передумал выкупать у «Арсенала» контракт Уилшира после травмы игрока

По информации английских СМИ, «Борнмут» отказался от затеи выкупать у «Арсенала» права на полузащитника Джека Уилшира.

Напомним, что хавбек выступал в нынешнем сезоне за «вишенок» на правах аренды, однако получил перелом ноги в недавнем матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма», в результате чего на поле в нынешнем сезоне больше не появится.

По слухам, руководство «Борнмута» не хочет связывать себя контрактом с 25-летним игроком, который является хроническим травматиком.