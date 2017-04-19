«Борнмут» передумал выкупать у «Арсенала» контракт Уилшира после травмы игрока
Сегодня, 23:10 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации английских СМИ, «Борнмут» отказался от затеи выкупать у «Арсенала» права на полузащитника Джека Уилшира.
Напомним, что хавбек выступал в нынешнем сезоне за «вишенок» на правах аренды, однако получил перелом ноги в недавнем матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма», в результате чего на поле в нынешнем сезоне больше не появится.
По слухам, руководство «Борнмута» не хочет связывать себя контрактом с 25-летним игроком, который является хроническим травматиком.
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