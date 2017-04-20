Васильев: «Этот „Монако“ навсегда останется в истории Лиги чемпионов»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после победы над дортмундской «Боруссией» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов прокомментировал выход «монегасков» в полуфинал турнира:

«Эта команда останется в истории Лиги чемпионов навсегда. Мы стали первым клубом из третьего квалификационного раунда, дошедшим до полуфинала Лиги чемпионов. Испытываю гордость, я очень рад. Эта команда не знает, что такое предел. Мы продолжаем двигаться вперёд и будем бороться как в ЛЧ, так и в чемпионате Франции. Да, нам придётся играть на фоне усталости, но у нас есть замечательный тренер».