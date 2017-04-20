Аллегри: «„Барселона“ ни разу не забила за два матча - это практически неслыханно»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов после победы по сумме двух встреч над «Барселоной»:

«Я поздравляю своих игроков с тем, чего они добились в этом сезоне. Это шаг вперед, мы заслужили выход в следующий раунд турнира в дуэли с соперником топ-уровня.

Мы здорово оборонялись, но не так классно сыграли в атаке, ведь мы не выжали максимум из нескольких перспективных контратак, ошибаясь в простых передачах. Тем не менее, это был решающий шаг на пути в финал. Чтобы „Барселона“ не забила за два матча - это практически неслыханно».