Бонуччи: «Теперь ни одна команда не захочет встречаться с „Ювентусом“»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов, 7-й в истории клуба:

«Мы знали, что „Барселона“ сегодня будет готова рискнуть всем, но мы перекрыли все свободные зоны.

То, что мы забили три мяча в первом матче и не пропустили в ответном, говорит о том, что мы являемся отличной командой. Теперь нам предстоит сделать еще один сложный шаг на пути к финалу турнира в Кардиффе.

Месси? Я очень счастлив, что мне удалось обменяться с ним футболками после финального свистка, ведь это лучший или один из двух лучших игроков в мире.

Жеребьевка? Думаю, что теперь ни одна команда не захочет встречаться с нами».