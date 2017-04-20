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Бонуччи: «Теперь ни одна команда не захочет встречаться с „Ювентусом“»

Матч: БарселонаБарселона0 : 0ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 00:19 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов, 7-й в истории клуба:

«Мы знали, что „Барселона“ сегодня будет готова рискнуть всем, но мы перекрыли все свободные зоны.

То, что мы забили три мяча в первом матче и не пропустили в ответном, говорит о том, что мы являемся отличной командой. Теперь нам предстоит сделать еще один сложный шаг на пути к финалу турнира в Кардиффе.

Месси? Я очень счастлив, что мне удалось обменяться с ним футболками после финального свистка, ведь это лучший или один из двух лучших игроков в мире.

Жеребьевка? Думаю, что теперь ни одна команда не захочет встречаться с нами».

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