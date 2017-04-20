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Энрике: «У „Ювентуса“ есть всё для победы в Лиге чемпионов»

Матч: БарселонаБарселона0 : 0ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Энрике Луис
Сегодня, 00:53 | Источник: football-espana.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:0):

«Это футбол. Мы хотели сыграть на высоких скоростях с большим количеством ударов в створ, но сегодня нам не хватало точности в штрафной соперника.

Это была хорошая игра между двумя отличными командами. Снимаю шляпу перед „Ювентусом“.

Могут ли они выйти в финал? У них прекрасный тренер, отличные игроки. У них есть все для победы в Лиге чемпионов. Однако стоит отметить, что в похожем положении находятся и другие полуфиналисты».

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