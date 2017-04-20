Энрике: «У „Ювентуса“ есть всё для победы в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:0):

«Это футбол. Мы хотели сыграть на высоких скоростях с большим количеством ударов в створ, но сегодня нам не хватало точности в штрафной соперника.

Это была хорошая игра между двумя отличными командами. Снимаю шляпу перед „Ювентусом“.

Могут ли они выйти в финал? У них прекрасный тренер, отличные игроки. У них есть все для победы в Лиге чемпионов. Однако стоит отметить, что в похожем положении находятся и другие полуфиналисты».