Сакки: «„Ювентус“ - самая сбалансированная команда в Европе»

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки считает, что в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» «Ювентус» вполне может действовать первым номером:

«У „Ювентуса“ есть все, чтобы контролировать ход матча, играя в свой футбол, а не отдать инициативу „Барселоне“ и сосредоточиться на контратаках.

И это может придать „Ювентусу“ уверенности в собственных силах, заставить их поверить, что у них очень светлое будущее.

„Ювентус“ - самая сбалансированная команда в Европе, если они не слишком прижимаются к своим воротам».