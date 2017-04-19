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Сакки: «„Ювентус“ - самая сбалансированная команда в Европе»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Сакки Арриго
Сегодня, 21:37 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки считает, что в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» «Ювентус» вполне может действовать первым номером:

«У „Ювентуса“ есть все, чтобы контролировать ход матча, играя в свой футбол, а не отдать инициативу „Барселоне“ и сосредоточиться на контратаках.

И это может придать „Ювентусу“ уверенности в собственных силах, заставить их поверить, что у них очень светлое будущее.

„Ювентус“ - самая сбалансированная команда в Европе, если они не слишком прижимаются к своим воротам».

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