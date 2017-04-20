Дибала: «После вылета „Барселоны“ я не вижу в Лиге чемпионов явного фаворита»
Сегодня, 00:27 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала считает, что после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов турнир потерял своего главного фаворита:
«Не пропустить в матче с „Барселоной“ совсем не просто, мы довольны своим выступлением.
Когда мы следили за жеребьевкой четвертьфинальных пар, то все сошлись во мнении, что мы хотим сыграть с любой командой, но не с „Барселоной“. Сейчас же я не вижу в турнире явного фаворита, у всех четырех команд одинаковые шансы на успех. Посмотрим, кто нам достанется в полуфинале».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
Сегодня арбитр давал играть по настоящему в мужской футбол, в рамках правил конечно...но Барселона по гендерному типу не способна на такую игру...!