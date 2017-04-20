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Дибала: «После вылета „Барселоны“ я не вижу в Лиге чемпионов явного фаворита»

Матч: БарселонаБарселона0 : 0ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Дибала Пауло
Сегодня, 00:27 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала считает, что после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов турнир потерял своего главного фаворита:

«Не пропустить в матче с „Барселоной“ совсем не просто, мы довольны своим выступлением.

Когда мы следили за жеребьевкой четвертьфинальных пар, то все сошлись во мнении, что мы хотим сыграть с любой командой, но не с „Барселоной“. Сейчас же я не вижу в турнире явного фаворита, у всех четырех команд одинаковые шансы на успех. Посмотрим, кто нам достанется в полуфинале».

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