Дибала: «После вылета „Барселоны“ я не вижу в Лиге чемпионов явного фаворита»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала считает, что после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов турнир потерял своего главного фаворита:

«Не пропустить в матче с „Барселоной“ совсем не просто, мы довольны своим выступлением.

Когда мы следили за жеребьевкой четвертьфинальных пар, то все сошлись во мнении, что мы хотим сыграть с любой командой, но не с „Барселоной“. Сейчас же я не вижу в турнире явного фаворита, у всех четырех команд одинаковые шансы на успех. Посмотрим, кто нам достанется в полуфинале».