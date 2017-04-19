Рейтинг@Mail.ru

Фердинанд: «Месси вытворяет на поле такое, на что не способен ни один другой игрок»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Месси Лионель, Фердинанд Рио
Сегодня, 22:20 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что футбольным болельщикам стоит наслаждаться игрой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, пока это возможно:

«Этот парень несчетное количество раз решал исхода матчей, когда это от него требовалось.

Это тот парень, который вдохновляет других игроков. Это фантастический футболист, который порой вытворяет на поле такое, на что не способен ни один другой игрок.

Это один из лучших распасовщиков в мире. Наблюдать за его игрой - одно удовольствие, как и играть против него. Нам стоит ценить Месси».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:27
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:37 Сакки: «„Ювентус“ - самая сбалансированная команда в Европе» 2
21:20 Хави: «„Барселона“ обыграет „Реал“ со счётом 2:1» 17
20:35 Лукаку признался, что смотрит «Челси», МЮ и «Реал» ТВ 13
20:11 Таккинарди: «„Ювентус“ пройдёт „Барселону“, тут даже вопросов нет» 29
18:31 Асприлья: «„Реал“ - команда крыс? Думаю, Пике взломал мой аккаунт» 42
17:34 Моуриньо: «Марсьялю лучше начать делать то, чего хочу я» 7
16:30 Лам: «„Бавария“ еще вернется!» 36
15:42 Липпи: «„Ювентусу“ скорее стоило бы бояться „Монако“, чем „Барселону“» 35
15:25 Эррера: «Не сплю по ночам - боюсь лишиться места в стартовом составе МЮ» 16
15:01 Невилл: «Роналду забьет больше мячей за карьеру, чем Месси» 81
все материалы по этой теме
Турниры