Фердинанд: «Месси вытворяет на поле такое, на что не способен ни один другой игрок»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что футбольным болельщикам стоит наслаждаться игрой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, пока это возможно:

«Этот парень несчетное количество раз решал исхода матчей, когда это от него требовалось.

Это тот парень, который вдохновляет других игроков. Это фантастический футболист, который порой вытворяет на поле такое, на что не способен ни один другой игрок.

Это один из лучших распасовщиков в мире. Наблюдать за его игрой - одно удовольствие, как и играть против него. Нам стоит ценить Месси».