Билеты на первый матч «Зенита» на новой арене распроданы

За 4 дня до матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» болельщики раскупили все билеты. Это будет первый поединок, который «Зенит» проведет на новой арене «Санкт-Петербург». Пока стадион работает в тестовом режиме, зрителям предоставили 20000 мест. 300 займут болельщики гостей, 10000 достались владельцам абонементов, остальные уже распроданы.

Нападающий «Урала» Владимир Ильин накануне матча заявил, что его команда испытывает запредельную мотивацию.