Билеты на первый матч «Зенита» на новой арене распроданы
Сегодня, 13:40 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник
За 4 дня до матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» болельщики раскупили все билеты. Это будет первый поединок, который «Зенит» проведет на новой арене «Санкт-Петербург». Пока стадион работает в тестовом режиме, зрителям предоставили 20000 мест. 300 займут болельщики гостей, 10000 достались владельцам абонементов, остальные уже распроданы.
Нападающий «Урала» Владимир Ильин накануне матча заявил, что его команда испытывает запредельную мотивацию.
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18 апреля 2017
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Организациям, куче приглашенных должностных лиц билеты раздали бесплатно.
Вот когда на домашние матчи "Зенита" будут продавать по 60000, можно гордиться.
Надо же как статус Урала вырос,почти как трава на крестовском !))
ну и после публикации ,о том что игроки выкупят билеты,я бы вообще молчал...
- кашлять
- чихать
- ставить мобильный на "вибро" или "звуковой сигнал"
- разговаривать
- глубоко вздыхать и выдыхать.
Все страховые компании внесли в список "не страховых случаев" посещение стадиона в Питере!
Над селом фигня летала
Серебристого металла
Много стало в наши дни
Неопознанной фигни
Весь бамонд Питера раскупил или строителям отдали - тест-драйв так сказать.
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