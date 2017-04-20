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Билеты на первый матч «Зенита» на новой арене распроданы

Матч: ЗенитЗенит-:-УралУрал
Начало матча: 22.04.2017, 14:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 13:40 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

За 4 дня до матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» болельщики раскупили все билеты. Это будет первый поединок, который «Зенит» проведет на новой арене «Санкт-Петербург». Пока стадион работает в тестовом режиме, зрителям предоставили 20000 мест. 300 займут болельщики гостей, 10000 достались владельцам абонементов, остальные уже распроданы.

Нападающий «Урала» Владимир Ильин накануне матча заявил, что его команда испытывает запредельную мотивацию.

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