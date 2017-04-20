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Шустер: «„Реал“ является фаворитом в матче с „Барселоной“»

Матч: РеалРеал-:-БарселонаБарселона
Начало матча: 23.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Шустер Бернд
Сегодня, 14:43 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший наставник «Реала» Бернд Шустер считает, что в грядущем дерби «сливочные» одержат верх над «Барселоной»:

«К участию в Эль Класико стремятся все игроки. „Барселона“ подавлена вылетом из Лиги чемпионов, но, когда они выйдут на поле, никто этого не заметит. „Реал“ остается лидером чемпионата, и поражение „Барселоны“ лишит ее последних шансов на чемпионство. Конечно, потеря Неймара - серьезный удар по каталонскому клубу.

Считаю, что „Реал“ является фаворитом».

Напомним, что поединок обслужит судейская бригада во главе с Алехандро Эрнандесом.

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