Шустер: «„Реал“ является фаворитом в матче с „Барселоной“»
Сегодня, 14:43 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
Бывший наставник «Реала» Бернд Шустер считает, что в грядущем дерби «сливочные» одержат верх над «Барселоной»:
«К участию в Эль Класико стремятся все игроки. „Барселона“ подавлена вылетом из Лиги чемпионов, но, когда они выйдут на поле, никто этого не заметит. „Реал“ остается лидером чемпионата, и поражение „Барселоны“ лишит ее последних шансов на чемпионство. Конечно, потеря Неймара - серьезный удар по каталонскому клубу.
Считаю, что „Реал“ является фаворитом».
Напомним, что поединок обслужит судейская бригада во главе с Алехандро Эрнандесом.
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Так что на легкую победу я лично не рассчитываю, но она будет))
Мой прогноз 2:1 в пользу лучшего клуба мира.