Шустер: «В полуфинале Лиги чемпионов „Реал“ встретится с „Атлетико“»

Бывший главный тренер «Реала» Бернд Шустер предчувствует, что в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Атлетико»:

«Некоторые мои друзья, болеющие за „Атлетико“, говорили, что лучше проиграть в полуфинале, чем еще раз встретиться с „Реалом“ в финале. У „Реала“ гораздо более глубокий состав, что очень важно, когда сезон длинный.

Вообще сам по себе мощный состав успеха не принесет, но Зидан знает, как извлечь результат из этой команды. Они превосходно сыграли с „Баварией“ и заслуженно пробились в полуфинал.

Уверен, что в полуфинале бы увидим мадридское дерби».

Напомним, жеребьевка полуфиналов состоится 21 апреля.