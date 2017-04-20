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Маротта: «Руководство „Ювентуса“ полностью устраивает Аллегри»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Маротта Джузеппе, Аллегри Массимилиано
Сегодня, 15:04 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

После успеха «Ювентуса» в Лиге чемпионов разговоров о будущем главного тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри становится все больше. Генеральный директор Джузеппе Маротта решил немного прояснить ситуацию:

«В данном случае истечение контракта в 2018 году - лишь формальность. Важно учитывать, что Аллегри сейчас устраивает всех. Не видим ни одной причины прекращать с ним сотрудничество. Когда обе стороны удовлетворены, факт подписания сделки кажется мне второстепенным».

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