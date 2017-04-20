Маротта: «Руководство „Ювентуса“ полностью устраивает Аллегри»

После успеха «Ювентуса» в Лиге чемпионов разговоров о будущем главного тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри становится все больше. Генеральный директор Джузеппе Маротта решил немного прояснить ситуацию:

«В данном случае истечение контракта в 2018 году - лишь формальность. Важно учитывать, что Аллегри сейчас устраивает всех. Не видим ни одной причины прекращать с ним сотрудничество. Когда обе стороны удовлетворены, факт подписания сделки кажется мне второстепенным».