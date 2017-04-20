Азар: «Мы всегда были близки с Моуриньо»

Полузащитник «Челси» Эден Азар вспомнил годы работы под руководством Жозе Моуриньо и сравнил то время с текущим периодом в команде:

«С Жозе у меня были прекрасные взаимоотношения. Год назад меня признали игроком сезона, и, возможно, он ожидал от меня большего. Я не был достаточно хорош. Я всегда был с ним близок, но и с Антонио Конте у нас тоже отличные отношения.

Я провел два прекрасных года под руководством Моуриньо, и сейчас в команде Конте у меня тоже все замечательно. Мне всегда очень везло с тренерами.

Моуриньо и Конте используют разные методы в работе. Антонио посвящает больше времени работе над тактикой. Они оба прирожденные победители. Многие говорят, что я не слушал Моуриньо, но это не так. Совсем не так. Я всегда его очень уважал».

Отметим, что Эден Азар в очередной раз поборется за звание лучшего игрока года в Премьер-Лиге.