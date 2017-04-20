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Клопп: «Харт - вратарь высочайшего уровня. Но у нас уже есть такие»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Торино, Харт Джо, Клопп Юрген
Сегодня, 14:52 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи, согласно которым мерсисайдский клуб собирается приобрести Джо Харта за £20 млн

«Конечно, когда мы думаем о составе, то не забываем про голкиперов. Джо Харт... Обычно мы не обсуждаем подобные слухи, но в данном случае скажу.

Он - фантастический голкипер и играет за сборную Англии на высочайшем уровне. Но дело в том, что у нас уже есть вратари высочайшего уровня. Так что не по адресу. Не сейчас, и, надеюсь, не в будущем».

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