Субашич: «Тиаго Силва старался уничтожить Мбаппе»

Голкипер «Монако» Даниэль Субашич вспомнил финал Кубка Лиги, в котором защитник ПСЖ Тиаго Силва пытался подавить юного форварда Килиана Мбаппе:

«В финале Кубка Лиги мы проиграли ПСЖ со счетом 1:4, а Тиаго Силва цеплялся к Мбаппе от первой до последней минуты. Он постоянно вступал в жесткие стычки. Легко можно было заметить, что Силва вообще не отходил от Мбаппе, стараясь морально его уничтожить.

В раздевалке Мбаппе выглядел очень расстроенным, почти плакал. Он был просто подавлен. Мне было его очень жаль, поэтому я его обнял и сказал, что такие вещи в футболе нормальны, но он проявил себя сильным человеком и в будущем станет для многих примером.

Неудивительно, что сейчас вся Европа сходит с ума, это поразительный игрок, а ему ведь только 18!»