Канчельскис: «Смолов сможет покорить АПЛ»

Бывший игрок МЮ Андрей Канчельскис полагает, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов сможет удачно заиграть в АПЛ. Накануне появилась информация, что футболистом интересуется «Эвертон».

«Я считаю, что Фёдор Смолов сможет покорить английскую Премьер-Лигу. „Эвертон“ — неплохая команда, после которой можно идти и развиваться дальше. Англия отлично подходит под стиль Смолова. Лукаку вроде уйдёт в „Челси“ летом, а Фёдор сможет занять его место. Я верю, что он будет забивать в Премьер-Лиге. Самое главное, чтобы он сам этого хотел и понимал. У него сейчас хороший уровень игры, а „Эвертон“ сильный клуб. Уверен, что болельщики его примут хорошо».

Кроме того, Смолова сватают в «Фенербахче».