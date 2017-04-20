Карпин: «Слуцкий в роли комментатора был очень хорош»

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин считает, что бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий прекрасно справился с ролью футбольного комментатора, освещая матч «Барселона» - «Ювентус»:

«Работа Слуцкого на матче „Барселона“ – „Ювентус“ оставила очень хорошее впечатление. Он определённо подходит на роль эксперта. Мне очень понравилось, что и как он говорил. Всё прошло замечательно. Это разовая акция из-за занятости Слуцкого и его отсутствия в России. Он откликнулся на моё предложение, но, к сожалению, я не уверен, что в дальнейшем мы сможем продолжить эту совместную работу с Леонидом Викторовичем из-за вышеперечисленных факторов.

Сам Слуцкий сказал, что для него это был интересный опыт и что это не так просто, как кажется. На работу уходят большие силы, пусть кому-то и думается, что сидеть и трепать языком просто. С точки зрения того, как и что говорить, это очень сложно.

Нам надо искать большее число экспертов для работы с комментаторами, зрители должны получать мнения разного рода специалистов в футболе, на это и будем делать акцент по мере возможности. Какие-то опыты будут удачными, какие-то — нет. А то меня одного стало слишком много (улыбается)».