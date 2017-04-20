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Штоффельсхаус: «Миранчук - надежда России на чемпионате мира»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Локомотив М, Россия, Миранчук Алексей, Штоффельсхаус Эрик
Сегодня, 15:11 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус считает, что полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук станет одной из главных надежд сборной России на предстоящем чемпионате мира:

«Миранчук - успешный футболист, играет в сборной России и „Локомотиве“ очень хорошо. Это одна из надежд российской сборной на чемпионате мира. Я хочу каждому помочь развиваться, в том числе и ему. Для меня лично очень важно дать ему всю поддержку, которая ему нужна, чтобы он в следующем году был успешным футболистом.

Очень важно доверять молодым игрокам и давать им развиваться, так во всем мире. Если ты допускаешь, что молодой игрок будет вести себя на поле, как опытный футболист, тогда ты сам изначально сделал неправильные предположения, потому что всегда идет процесс развития молодых игроков.

Команде надо постоянно добиваться результата, это давит на молодого игрока. Ведь выходить в основном составе и добиваться успеха - это давление на молодежь, не так ли? Я думаю, что Артем каждый день чему-то учится у Ари и Фарфана, это хорошая школа для молодых игроков».

Напомним, что в феврале 21-летний игрок мог оказаться в «Рубине».

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