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Газзаев: «Заявление сенатора США - прямое оскорбление всего российского народа»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Газзаев Валерий
Сегодня, 12:22 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев ответил на слова американского сенатора Ричарда Блюменталя, который заявил, что Россия не должна проводить чемпионат мира:

«Высказывания сенатора Блюменталя абсолютно недопустимы для политика такого ранга. Это не имеет ничего общего с дипломатической критикой, это прямые оскорбления президента России, а в его лице - всего российского народа.

Сенатор Блюменталь, видимо, не в курсе, что российская операция в Сирии проводится по приглашению президента Асада, что именно наша страна вносит самый большой вклад в борьбу с международным терроризмом, тогда как США и их союзники до сих пор не могут определиться, кого поддерживать - террористов или законную сирийскую армию.

Западная пропаганда перешла все границы дозволенного в своих нападках на Россию. Ни один чемпионат ни по одному виду спорта в истории не был окружен таким негативным медийным ажиотажем, причем запрос на этот ажиотаж создают западные политики.

Несмотря на все старания нечистоплотных политиканов, 21-й чемпионат мира по футболу пройдет в нашей стране на самом высоком уровне».

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