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Нигматуллин: «„Спартак“ не станет чемпионом, только если прилетят пришельцы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Нигматуллин Руслан
Сегодня, 11:46 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что московской команде уже ничто не должно помешать взять чемпионство:

«Фактически „Спартак“ пока не может себя называть чемпионом России. Понятно, что он явный фаворит и почти себя уже обезопасил. Но я не соглашусь со словами Виталия Мутко, что борьба за чемпионство ещё будет. Должны прилететь пришельцы, чтобы красно-белые не стали чемпионами. Но по новостям передавали, что пришельцы к нам не собираются, а значит никто „Спартак“ уже не остановит».

Напомним, в важнейшем поединке «Спартак» обыграл «Зенит» и укрепил свои лидерские позиции.

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