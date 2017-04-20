Нигматуллин: «„Спартак“ не станет чемпионом, только если прилетят пришельцы»
Сегодня, 11:46 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что московской команде уже ничто не должно помешать взять чемпионство:
«Фактически „Спартак“ пока не может себя называть чемпионом России. Понятно, что он явный фаворит и почти себя уже обезопасил. Но я не соглашусь со словами Виталия Мутко, что борьба за чемпионство ещё будет. Должны прилететь пришельцы, чтобы красно-белые не стали чемпионами. Но по новостям передавали, что пришельцы к нам не собираются, а значит никто „Спартак“ уже не остановит».
Напомним, в важнейшем поединке «Спартак» обыграл «Зенит» и укрепил свои лидерские позиции.
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я знаю.
я все части "Люди в черном" смотрел.
А ты, как часто кокс употребляешь?)
В Питере было все достойно, судьи нам подсуживают? - это на их совести. 1 пенальти? Ну, значит больше не заработали, и без них побеждаем.
Мутко за нас? Конечно, ему ж лично Путин приказал, сделать Спартак чемпионом.
Судьи в принципе?) Да все наши, лично вчера деньги носил Карасеву)
Во у проекта и кабинетных бомбанет)
Им же все равно не докажешь, а если соглашаться, их это только разозлит)