Нигматуллин: «„Спартак“ не станет чемпионом, только если прилетят пришельцы»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что московской команде уже ничто не должно помешать взять чемпионство:

«Фактически „Спартак“ пока не может себя называть чемпионом России. Понятно, что он явный фаворит и почти себя уже обезопасил. Но я не соглашусь со словами Виталия Мутко, что борьба за чемпионство ещё будет. Должны прилететь пришельцы, чтобы красно-белые не стали чемпионами. Но по новостям передавали, что пришельцы к нам не собираются, а значит никто „Спартак“ уже не остановит».

Напомним, в важнейшем поединке «Спартак» обыграл «Зенит» и укрепил свои лидерские позиции.