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Бышовец: «Смолову будет непросто адаптироваться в чемпионате Англии»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение
Сегодня, 16:06 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Согласно слухам, форвард «Краснодара» Федор Смолов может перебраться в английскую Премьер-Лигу («Эвертон»). Заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Бышовец оценил перспективы игрока:

«Английский чемпионат – это большое испытание для любого игрока. По большому счёту, кроме Канчельскиса и Смертина, из наших футболистов в Англии себя никто не реализовал. Фёдору Смолову будет непросто адаптироваться в Премьер-лиге. Он очень талантливый нападающий, но по сути смог заиграть только в „Краснодаре“. „Эвертон“ — команда сильная, но не является лидером. Смолов будет стремиться через „Эвертон“ попасть в „Челси“, „Манчестер Юнайтед“ или „Арсенал“. Посмотрим, получится ли у него для начала переехать в Англию».

Напомним, что слухи также сватали Смолова в турецкий «Фенербахче».

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