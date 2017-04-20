Павлюченко: «Общался с президентом „Урала“ о продлении контракта»

35-летний нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал о своем желании продлить контракт с клубом:

«Мы разговаривали с президентом Григорием Ивановым, но он сказал, что вернемся к этой теме ближе к концу чемпионата. Он спрашивал, и я ему сказал, что хотел бы подписать контракт и играть в команде. Будет ли это контракт до лета 2018 года? Мне уже не 25 лет, а 35, поэтому кто со мной подпишет на два- три года?»

Ранее президент «Урала» сообщал о том, что клуб с удовольствием продолжит сотрудничество с Павлюченко, если игроку не помешает здоровье.