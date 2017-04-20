Рейтинг@Mail.ru

Кавани очень близок к продлению контракта с ПСЖ

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Контракты, ПСЖ, Кавани Эдинсон
Сегодня, 22:22 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий Эдинсон Кавани практически договорился о новом контракте с ПСЖ. Об этом заявил сам футболист в интервью уругвайской прессе.

«После долгих переговоров мы достигли понимания, осталось согласовать некоторые детали», — сказал 30-летний игрок.

В этом сезоне Кавани забил 43 гола в 43 матчах.

По новому контракту «Матадор» будет зарабатывать порядка 11 млн евро в год.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
10:33 Слухи МЮ предложит Эррере контракт с недельным окладом в £120 тыс. 9
18 апреля 2017
19:46 Официально Фото Глен Джонсон продлил контракт со «Сток Сити» 2
01:16 Слухи «Спартак» начал переговоры с Ребровым о продлении контракта 8
15 апреля 2017
09:17 Слухи «Наполи» и Инсинье близки к продлению контракта 2
08:13 Матюиди: «ПСЖ предложил мне продлить контракт. Я думаю» 3
14 апреля 2017
22:31 Официально Фото Янкто продлил контракт с «Удинезе» 1
16:15 Слухи «Зенит» желает продлить контракт с Данни 11
13 апреля 2017
23:08 Бабаев: «Нет никаких оснований беспокоиться, что ЦСКА не продлит контракт с Тошичем» 25
21:32 ЦСКА заинтересован в продлении контрактов с Игнашевичем и братьями Березуцкими 113
17:10 Официально Милинкович-Савич продлил контракт с «Лацио» 5
все материалы по этой теме
Турниры