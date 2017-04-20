Кавани очень близок к продлению контракта с ПСЖ

Нападающий Эдинсон Кавани практически договорился о новом контракте с ПСЖ. Об этом заявил сам футболист в интервью уругвайской прессе.

«После долгих переговоров мы достигли понимания, осталось согласовать некоторые детали», — сказал 30-летний игрок.

В этом сезоне Кавани забил 43 гола в 43 матчах.

По новому контракту «Матадор» будет зарабатывать порядка 11 млн евро в год.