Кавани очень близок к продлению контракта с ПСЖ
Сегодня, 22:22 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий Эдинсон Кавани практически договорился о новом контракте с ПСЖ. Об этом заявил сам футболист в интервью уругвайской прессе.
«После долгих переговоров мы достигли понимания, осталось согласовать некоторые детали», — сказал 30-летний игрок.
В этом сезоне Кавани забил 43 гола в 43 матчах.
По новому контракту «Матадор» будет зарабатывать порядка 11 млн евро в год.
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