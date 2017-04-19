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МЮ предложит Эррере контракт с недельным окладом в £120 тыс.

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Ман Юнайтед, Эррера Андер
Сегодня, 10:33 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Успехи полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреры делают его все более важной фигурой для клуба. Согласно полученной Daily Mail информации, МЮ готов продлить контракт с игроком, предложив ему зарплату размером 120 тыс. фунтов в неделю.

Нынешнее соглашение 27-летнего игрока истекает летом 2018-го года, но договор включает возможность продления сотрудничества еще на год.

Отметим, что в последнем поединке с «Челси» Эррера принес «Манчестер Юнайтед» победу, забив гол и отдав голевую передачу.

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