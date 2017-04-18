Глен Джонсон продлил контракт со «Сток Сити»

Защитник «Сток Сити» Глен Джонсон продлил контракт с «гончарами».

32-летний латераль поставил подпись под новым трудовым соглашением с командой, которое рассчитано до лета 2018 года.

«Я не колебался. когда клуб предложил мне продлить сотрудничество. Я получаю удовольствие от пребывания в „Сток Сити“. Мне тут рады», - сказал экс-защитник сборной Англии.