Глен Джонсон продлил контракт со «Сток Сити»
Сегодня, 19:46 | Источник: ФК "Сток Сити" | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Сток Сити» Глен Джонсон продлил контракт с «гончарами».
32-летний латераль поставил подпись под новым трудовым соглашением с командой, которое рассчитано до лета 2018 года.
«Я не колебался. когда клуб предложил мне продлить сотрудничество. Я получаю удовольствие от пребывания в „Сток Сити“. Мне тут рады», - сказал экс-защитник сборной Англии.
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