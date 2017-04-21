Игонин: «У Кокорина очень приличный уровень для РФПЛ»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин отметил, что нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин несправедливо подвергается критике:

«Я не понимаю людей, который называют Кокорина вечно перспективным и способным. Выработался уже какой-то странный стереотип. Сколько уже можно говорить о перспективах? Кокорин играет на своём уровне. Причём неплохо это делает, у него хорошие показатели. Я не говорил и 10 лет назад, что он способен выступать в чемпионате Испании. Повторю, для Премьер-Лиги у Кокорина очень приличный уровень».