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Орлов: «Слуцкого даже в Чемпионшип не берут - зачем он „Зениту“?»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Орлов Геннадий , Слуцкий Леонид
Сегодня, 21:35 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи о том, что бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может возглавить «Зенит».

«Сейчас возникает вопрос о Слуцком в „Зените“. Он, кстати, в хорошей форме. Я слышал его комментарий на телевидении, слушал с удовольствием. Вот это был настоящий комментаторский комментарий. Видно, что этот человек следит за футболом. Но для „Зенита“ он не подойдёт, потому что под него никто не поедет. Если команда хочет держать высокую планку, играть в Лиге чемпионов, ей нужны сейчас две-три звезды европейского уровня.

Игроки не знают Слуцкого, его даже ни один из клубов Чемпионшипа пока не берёт. Зачем нам тренер, которого не берут в АПЛ? Это не тот уровень. Думаю, сам он не захочет возвращаться в Россию, да и не надо, „Зениту“ надо искать что-то другое. Нужен хороший тренер», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

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