Г. Иванов: «Пример Ильина говорит о том, что в РФПЛ надо доверять молодым игрокам»

Президент «Урала» Григорий Иванов отметил, что российские клубы редко доверяют молодым игрокам место в основном составе. Иванов привёл в пример клубам РФПЛ нападающего «Урала» Владимира Ильина, перешедшего в команду зимой из «Кубани»:

«Его пример ещё раз говорит о том, что надо доверять молодым футболистам на уровне Премьер-Лиги. А то у нас есть команды, в которых не играет ни один собственный воспитанник. Не буду их называть, но такие есть. Хотя школы у них работают хорошо, молодёжь там растёт, но ей не доверяют играть на взрослом уровне. А сидя на лавке, ребята не прогрессируют. По пять лет они находятся в запасе и лишаются всяких амбиций. При этом в других странах на уровне Лиги чемпионов играют футболисты, которым 20–21 год. У них 23-летние уже иногда считаются ветеранами. (Смеётся).

Володе сейчас 24 года, и он в первый же сезон в РФПЛ показал, что может выступать на высочайшем уровне. Возможно, этот же футбол Ильин показывал бы и в 20 лет, получи он тогда шанс. Сейчас хватило немного доверия со стороны тренера, чтобы у парня сразу выросли крылья. Очень хотим, чтобы это продолжалось, и он вырос в сильного футболиста. Особенно это важно сейчас, когда в России дефицит нападающих».

В 8 матчах за «Урал» Ильин отметился 5 голами и 1 результативной передачей. Ранее 24-летний форвард заявил, что ждёт звонка от главного тренера сборной России Станислава Черчесова.