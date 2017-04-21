Рейтинг@Mail.ru

Г. Иванов: «Пример Ильина говорит о том, что в РФПЛ надо доверять молодым игрокам»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Урал, Ильин Владимир
Сегодня, 04:20 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Президент «Урала» Григорий Иванов отметил, что российские клубы редко доверяют молодым игрокам место в основном составе. Иванов привёл в пример клубам РФПЛ нападающего «Урала» Владимира Ильина, перешедшего в команду зимой из «Кубани»:

«Его пример ещё раз говорит о том, что надо доверять молодым футболистам на уровне Премьер-Лиги. А то у нас есть команды, в которых не играет ни один собственный воспитанник. Не буду их называть, но такие есть. Хотя школы у них работают хорошо, молодёжь там растёт, но ей не доверяют играть на взрослом уровне. А сидя на лавке, ребята не прогрессируют. По пять лет они находятся в запасе и лишаются всяких амбиций. При этом в других странах на уровне Лиги чемпионов играют футболисты, которым 20–21 год. У них 23-летние уже иногда считаются ветеранами. (Смеётся).

Володе сейчас 24 года, и он в первый же сезон в РФПЛ показал, что может выступать на высочайшем уровне. Возможно, этот же футбол Ильин показывал бы и в 20 лет, получи он тогда шанс. Сейчас хватило немного доверия со стороны тренера, чтобы у парня сразу выросли крылья. Очень хотим, чтобы это продолжалось, и он вырос в сильного футболиста. Особенно это важно сейчас, когда в России дефицит нападающих».

В 8 матчах за «Урал» Ильин отметился 5 голами и 1 результативной передачей. Ранее 24-летний форвард заявил, что ждёт звонка от главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 04:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
04:41 Игонин: «У Кокорина очень приличный уровень для РФПЛ» 3
Вчера
21:35 Орлов: «Слуцкого даже в Чемпионшип не берут - зачем он „Зениту“?» 142
20:55 Орлов: «Луческу надо думать, что он говорит» 38
18:42 Масалитин: «„Спартак“ чемпионство уже не отпустит» 13
17:58 Канчельскис: «Смолов сможет покорить АПЛ» 20
16:06 Бышовец: «Смолову будет непросто адаптироваться в чемпионате Англии» 27
15:11 Штоффельсхаус: «Миранчук - надежда России на чемпионате мира» 16
14:08 Карпин: «Слуцкий в роли комментатора был очень хорош» 42
12:22 Газзаев: «Заявление сенатора США - прямое оскорбление всего российского народа»
11:46 Нигматуллин: «„Спартак“ не станет чемпионом, только если прилетят пришельцы» 69
все материалы по этой теме
Турниры