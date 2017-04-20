Масалитин: «„Спартак“ чемпионство уже не отпустит»

Экс-игрок ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин уверен, что «красно-белые» уже не отпустят первую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

«„Спартак“ ровнее остальных прошел по дистанции. Как бы странно это не звучало, но вылеты из еврокубков и Кубка России пошли „красно-белым“ на пользу, команда сосредоточилась на РФПЛ. А ЦСКА и „Зенит“ были задействованы в еврокубках. „Красно-белые“ просто грамотно воспользовались ситуацией. Думаю, это видно и по игре, которую команда демонстрировала в матче „Зенитом“, да и до этого. Хороший зрелый уровень. На сегодняшний день они чемпионы, и с этим их уже можно поздравлять.

А так, конечно, и у „Зенита“ были проблемы с уходом Халка и Вистеля, и у ЦСКА были свои. Но, как говорится, проблемы негров шерифа не волнуют. Так что это проблемы других клубов. А „Спартак“ чемпионство уже не отпустит».

За 7 туров до финиша «Спартак» опережает ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» - на 11.