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Орлов: «Луческу надо думать, что он говорит»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Луческу Мирча , Орлов Геннадий
Сегодня, 20:55 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Геннадий Орлов раскритиковал работу Мирчи Луческу на посту главного тренера «Зенита». По мнению Орлова, всё идет к отставке румынского специалиста.

«Всё, в общем-то, идёт к отставке Луческу, но решать будет клуб. Есть ещё концовка, и на кону стоит выход в Лигу чемпионов, а это € 18-20 млн. Последний матч со „Спартаком“ показал, что команда не готова — и физически, и тактически. Не справился Мирча со своей задачей. В этой игре „Зенит“ напоминал лоскутное одеяло, сшитое из кусочков.

Никто из прежних тренеров не трогал своих игроков. Ни Адвокат, ни Спаллетти, ни даже Петржела. Были внутренние разногласия, но сор из избы на пресс-конференциях не выносили. А Луческу вдруг сказал, что если бы не детские ошибки Ивановича, то счёт был бы другой в матче с „Андерлехтом“. Ну он же взрослый человек, это же обидные слова для того, кто с „Челси“ выиграл просто всё, что можно было выиграть. Луческу свою вину перебросил на игрока, и тот это почувствовал. Иванович уже не может быть совместим с этим тренером. Ты думай, что говоришь. А что про Шатова сказал Луческу?» — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

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