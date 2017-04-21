Венгер: «Ожидаю, что „Арсенал“ выйдет в финал Кубка Англии»
Матч: Арсенал-:-Манчестер Сити
Начало матча: 23.04.2017, 17:00
Сегодня, 13:30 | Источник: manchestereveningnews.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер надеется, что его команде удастся пройти «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии:
«Ожидаю, что мы выйдем в финал.
За карьеру моя команда 11 раз играла в полуфинале Кубка Англии. Это отличный опыт, нечто особенное.
Мы сосредоточены, мотивированы, пускай у нас и были разочаровывающие результаты. Матч против „Ман Сити“ - шанс для нас показать, что мы готовы к схватке. Возможно, это наша единственная возможность выиграть трофей в этом сезоне».
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От Англии в еврокубках участвуют первые 4 клуба в ЛЧ, пятое место идет в ЛЕ, победитель или финалист кубка лиги (МЮ/Саунгемптон) также в ЛЕ. И тут самое интересное, победитель или финалист кубка Англии получает путевку в ЛЕ, но если оба участника забронировали себе это право по итогам чемпионата, то путевку ЛЕ получает 6 место чемпионата. А я сомневаюсь, что Арсенал займет место ниже 6.
ВОЗМОЖНО???? то есть он еще рассчитывает апл взять? или вместо монако их в лч вернут?
" Суши " порох mr. Арсен.
Горожане МС - вам не мальчики для битья.
Манчестер Сити ПОБЕДИТ !!!