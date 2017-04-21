Венгер: «Ожидаю, что „Арсенал“ выйдет в финал Кубка Англии»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер надеется, что его команде удастся пройти «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии:

«Ожидаю, что мы выйдем в финал.

За карьеру моя команда 11 раз играла в полуфинале Кубка Англии. Это отличный опыт, нечто особенное.

Мы сосредоточены, мотивированы, пускай у нас и были разочаровывающие результаты. Матч против „Ман Сити“ - шанс для нас показать, что мы готовы к схватке. Возможно, это наша единственная возможность выиграть трофей в этом сезоне».