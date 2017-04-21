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Венгер: «Ожидаю, что „Арсенал“ выйдет в финал Кубка Англии»

Матч: АрсеналАрсенал-:-Манчестер СитиМанчестер Сити
Начало матча: 23.04.2017, 17:00
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Венгер Арсен
Сегодня, 13:30 | Источник: manchestereveningnews.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер надеется, что его команде удастся пройти «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии:

«Ожидаю, что мы выйдем в финал.

За карьеру моя команда 11 раз играла в полуфинале Кубка Англии. Это отличный опыт, нечто особенное.

Мы сосредоточены, мотивированы, пускай у нас и были разочаровывающие результаты. Матч против „Ман Сити“ - шанс для нас показать, что мы готовы к схватке. Возможно, это наша единственная возможность выиграть трофей в этом сезоне».

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