Бекхэм: «Неймар готов отобрать у Месси и Роналду статус лучшего футболиста мира»

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм считает, что нападающий «Барселоны» Неймар постепенно становится лучшим футболистом мира:

«То, что Неймар является футболистом невероятного таланта, было ясно еще тогда, когда он подписал контракт с „Сантосом“ в возрасте 17 лет. Это игрок, который рождается лишь раз в поколение и заставляет болельщиков вскакивать со своих мест, когда он находится с мячом.

Меня всегда поражала его скромность. Он уважительно относится к окружающим и всегда хочет учиться новому.

Думаю, что ответный матч с ПСЖ, в котором Неймар помог своей команде добиться незабываемой победы, останется в истории как момент, когда бразилец примерил на себя мантию лучшего игрока мира.

У Месси и Роналду появился соперник, и Неймар готов сделать следующий шаг».