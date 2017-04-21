Бекхэм: «Неймар готов отобрать у Месси и Роналду статус лучшего футболиста мира»
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм считает, что нападающий «Барселоны» Неймар постепенно становится лучшим футболистом мира:
«То, что Неймар является футболистом невероятного таланта, было ясно еще тогда, когда он подписал контракт с „Сантосом“ в возрасте 17 лет. Это игрок, который рождается лишь раз в поколение и заставляет болельщиков вскакивать со своих мест, когда он находится с мячом.
Меня всегда поражала его скромность. Он уважительно относится к окружающим и всегда хочет учиться новому.
Думаю, что ответный матч с ПСЖ, в котором Неймар помог своей команде добиться незабываемой победы, останется в истории как момент, когда бразилец примерил на себя мантию лучшего игрока мира.
У Месси и Роналду появился соперник, и Неймар готов сделать следующий шаг».
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Роналду даже с хет-триком не стал хотя бы 3-м игроком встречи с Баварией.
Разница между этими игроками огромна.
Один ведет игру. Другой просто стоит и ждет в штрафной пенальти, либо когда арбитр прикроет глаза на офсайд.
Роналду даже с хет-триком не стал хотя бы 3-м игроком встречи с Баварией.
Разница между этими игроками огромна.
Один ведет игру. Другой просто стоит и ждет в штрафной пенальти, либо когда арбитр прикроет глаза на офсайд.
А меня нырки и хамство.....
Роналду даже с хет-триком не стал хотя бы 3-м игроком встречи с Баварией.
Разница между этими игроками огромна.
Один ведет игру. Другой просто стоит и ждет в штрафной пенальти, либо когда арбитр прикроет глаза на офсайд.
Так что если хочет сталь лучшим надо уходить из этого клуба, он его и так уже перерос.