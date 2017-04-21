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Бекхэм: «Неймар готов отобрать у Месси и Роналду статус лучшего футболиста мира»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Бекхэм Дэвид, Неймар
Сегодня, 11:19 | Источник: sportskeeda.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм считает, что нападающий «Барселоны» Неймар постепенно становится лучшим футболистом мира:

«То, что Неймар является футболистом невероятного таланта, было ясно еще тогда, когда он подписал контракт с „Сантосом“ в возрасте 17 лет. Это игрок, который рождается лишь раз в поколение и заставляет болельщиков вскакивать со своих мест, когда он находится с мячом.

Меня всегда поражала его скромность. Он уважительно относится к окружающим и всегда хочет учиться новому.

Думаю, что ответный матч с ПСЖ, в котором Неймар помог своей команде добиться незабываемой победы, останется в истории как момент, когда бразилец примерил на себя мантию лучшего игрока мира.

У Месси и Роналду появился соперник, и Неймар готов сделать следующий шаг».

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