Йединак: «В России покажем, насколько силён австралийский футбол»

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Австралии Майл Йединак поделился ожиданиями от Кубка конфедераций-2017, который пройдёт в России:

«Участие в крупном турнире — это всегда интересно и крайне полезно для развития команды. Кубок конфедераций в России — шанс для нас сыграть минимум три матча против грандов мирового футбола и выиграть престижный международный турнир, а такая возможность выпадает нечасто. Кроме того, мы сможем акклиматизироваться и адаптироваться в России за год до старта чемпионата мира. Мы будем играть на стадионах чемпионата мира, сможем немного познакомиться с местной культурой, традициями и атмосферой, а это даст нам небольшое преимущество на ЧМ-2018».

Австралийский хавбек также оценил шансы своей команды на выход из группы в Кубке конфедераций. Напомним, по итогам жеребьёвки команде Австралии в группе B предстоит сыграть с Германией, Чили и Камеруном.

«У нас сложная группа, но это то, к чему мы должны быть готовы, играя в турнире чемпионов. Кубок конфедераций сводит вместе сильнейшие сборные мира, и в этом турнире не может быть простых матчей. Германия — действующий чемпион мира, но мы играли против них два года назад и добились ничейного результата. Мы знаем, что способны противостоять лучшим командам планеты. На предыдущем чемпионате мира мы это доказали.

Австралийский характер помогает нам успешно выступать на Кубке конфедераций и преодолевать преграды на нашем пути – мы особенно сильны, когда сталкиваемся с серьёзным вызовом. В России мы покажем, насколько силён австралийский футбол».