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Мбаппе - игрок недели в Лиге чемпионов

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Монако, Мбаппе Килиан
Сегодня, 15:09 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели по итогам ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

Форвард забил дортмундской «Боруссии», став первым футболистом в истории, которому удалось отличиться в каждом из своих первых четырех поединков на стадии плей-офф в самом престижном клубном турнире Европы.

Француз получил 51% голосов респондентов. 2-е место досталось вингеру «Ювентуса» Хуану Куадрадо - 22%, 3-е - полузащитнику «Баварии» Арьену Роббену - 15%, 4-е - форварду «Лестера» Джейми Варди - 12%.

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