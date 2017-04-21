Мбаппе - игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели по итогам ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

Форвард забил дортмундской «Боруссии», став первым футболистом в истории, которому удалось отличиться в каждом из своих первых четырех поединков на стадии плей-офф в самом престижном клубном турнире Европы.

Француз получил 51% голосов респондентов. 2-е место досталось вингеру «Ювентуса» Хуану Куадрадо - 22%, 3-е - полузащитнику «Баварии» Арьену Роббену - 15%, 4-е - форварду «Лестера» Джейми Варди - 12%.