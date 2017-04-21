«Ливерпуль» продаст Сако

«Ливерпуль» намерен расстаться со своим защитником Мамаду Сако, сообщает источник. На данный момент француз на правах аренды выступает за «Кристал Пэлас».

Сообщается, что будущее Сако в «Ливерпуле» предрешено, летом он будет выставлен на трансфер. «Красные» намерены выручить за игрока 30 млн фунтов, учитывая его неплохую игру за «стекольщиков».

Зимой «Севилья» предлагала за 27-летнего игрока 20 млн фунтов.

Контракт Сако с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2020 года.