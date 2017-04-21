«Ливерпуль» продаст Сако
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ливерпуль, Кристал Пэлас, Сако Мамаду
Сегодня, 23:25 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Ливерпуль» намерен расстаться со своим защитником Мамаду Сако, сообщает источник. На данный момент француз на правах аренды выступает за «Кристал Пэлас».
Сообщается, что будущее Сако в «Ливерпуле» предрешено, летом он будет выставлен на трансфер. «Красные» намерены выручить за игрока 30 млн фунтов, учитывая его неплохую игру за «стекольщиков».
Зимой «Севилья» предлагала за 27-летнего игрока 20 млн фунтов.
Контракт Сако с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2020 года.
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