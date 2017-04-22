Васильев: «В контракте Мбаппе нет суммы отступных»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев выразил мнение, что нападающий монегасков Килиан Мбаппе в будущем может стать лучшим игроком мира.

«Считаю вполне возможным, что в будущем он станет лучшим футболистом мира. У него все для этого есть. При этом, несмотря на огромное медийное давление, Килиан остается скромным парнем и потрясающе с этим грузом справляется. Он ничуть не зазнался, не надел корону. И, зная его самого и его родителей, уверен, что этого не произойдет.

Отступных в контракте Мбаппе нет. Более того, во Франции это запрещено.

Безусловно, для карьеры Мбаппе лучше остаться в „Монако“ и поиграть у нас какое-то время до перехода в один из лучших клубов мира. Проект сегодня построен во многом вокруг него. Мы договорились, что совершенно спокойно обсудим с игроком и его родителями дальнейшие перспективы – но сделаем это после сезона. Сейчас абсолютно не время думать о контрактах и продажах. Все мы – и дирекция, и тренерский штаб, и игроки – настроены только на то, чтобы достойно завершить сезон. В данный момент ни с одним из клубов, которые к нам, безусловно, обращаются, и не только по Мбаппе, никаких переговоров мы не ведем».

Интересно, что спортдиректор «Монако» ранее заявил о наличии клаусулы в контракте Мбаппе, которая «очень велика».