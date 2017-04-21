Талиска - игрок недели в Лиге Европы

Нападающий «Бешикташа» Талиска признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Футболист, сделавший дубль во время вчерашнего поединка с «Лионом», набрал 53 % голосов.

Второе место занял защитник «Шальке» Сеад Колашинац (24 %). Он сделал 2 результативные передачи в игре с «Аяксом».

На третьем месте оказался форвард МЮ Маркус Рэшфорд (19 %), на счету которого гол и пас во встрече с «Андерлехтом».