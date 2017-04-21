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Талиска - игрок недели в Лиге Европы

Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: игроки, Талиска, Рэшфорд Маркус, Колашинац Сеад, Бешикташ 2:1 Лион, Манчестер Юнайтед 2:1 Андерлехт, Шальке-04 3:2 Аякс
Сегодня, 17:28 | Источник: Твиттер УЕФА | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Бешикташа» Талиска признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Футболист, сделавший дубль во время вчерашнего поединка с «Лионом», набрал 53 % голосов.

Второе место занял защитник «Шальке» Сеад Колашинац (24 %). Он сделал 2 результативные передачи в игре с «Аяксом».

На третьем месте оказался форвард МЮ Маркус Рэшфорд (19 %), на счету которого гол и пас во встрече с «Андерлехтом».

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