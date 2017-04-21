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Бэйл готов к Эль Класико

Матч: РеалРеал-:-БарселонаБарселона
Начало матча: 23.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Бэйл Гарет
Сегодня, 22:26 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Вингер «Реала» Гарет Бэйл готов сыграть в воскресном матче с «Барселоной». Футболист пропустил последнюю игру в ЛЧ с «Баварией» из-за травмы, однако еще вчера он приступил к тренировкам с командой и, как сообщается, восстановился для участия в Эль Класико. Пока неясно, выпустит ли главный тренер «Реала» Зинедин Зидан валлийца в основе или использует в качестве джокера.

В то же время рулевой «Барселоны» Луис Энрике предоставил своей команде выходной.

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