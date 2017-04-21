Бэйл готов к Эль Класико
Сегодня, 22:26 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Вингер «Реала» Гарет Бэйл готов сыграть в воскресном матче с «Барселоной». Футболист пропустил последнюю игру в ЛЧ с «Баварией» из-за травмы, однако еще вчера он приступил к тренировкам с командой и, как сообщается, восстановился для участия в Эль Класико. Пока неясно, выпустит ли главный тренер «Реала» Зинедин Зидан валлийца в основе или использует в качестве джокера.
В то же время рулевой «Барселоны» Луис Энрике предоставил своей команде выходной.
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Вчера
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Ответ Киенджину. К сожалению, я в игноре. Обиделась эта девочка)
Удачи и победы Реалу! Пусть они разгромят Барсу! Давно этого ждем!
Поэтому непонятно усилит он игру команды или нет.
Пусть выйдет Иско, Асенсио либо Васкес...!