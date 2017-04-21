Бэйл готов к Эль Класико

Вингер «Реала» Гарет Бэйл готов сыграть в воскресном матче с «Барселоной». Футболист пропустил последнюю игру в ЛЧ с «Баварией» из-за травмы, однако еще вчера он приступил к тренировкам с командой и, как сообщается, восстановился для участия в Эль Класико. Пока неясно, выпустит ли главный тренер «Реала» Зинедин Зидан валлийца в основе или использует в качестве джокера.

В то же время рулевой «Барселоны» Луис Энрике предоставил своей команде выходной.